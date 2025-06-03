Продажи Tesla во Франции упали на 67% 3.06.2025, 4:44

Это самый низкий показатель с июля 2022 года.

Во Франции зафиксировали новое падение продаж автомобилей Tesla. В мае 2025 года американский автопроизводитель продал всего 721 автомобиль, что на 67% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 2 июня.

Отмечается, что это самый низкий показатель с июля 2022 года, несмотря на запуск обновленной версии самой популярной модели компании - Model Y.

Акции Tesla упали на 2,3% еще до начала основных торгов в понедельник. В целом с начала года акции компании подешевели на 14%.

Илон Маск недавно заявил, что компании не нужен антикризисный план, и отметил, что Tesla уже «вернулась на правильный путь». Бизнесмен также утверждал, что спад продаж наблюдается у всех автопроизводителей в Европе. Тем не менее, такие компании, как Volkswagen, Renault и BMW, наоборот, увеличили свои поставки за первые четыре месяца года.

В целом продажи Tesla во Франции — втором по величине рынке электромобилей в ЕС — снизились на 47% по состоянию на конец мая.

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