Пять стран избраны в Совет Безопасности ООН
- 4.06.2025, 10:42
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Среди новых членов — страна-соседка Беларуси.
Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности. С января 2026 года двухлетний мандат получат Бахрейн, Конго, Либерия, Колумбия и Латвия, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).
Латвия впервые войдет в состав Совбеза. Министр иностранных дел страны Байба Браже подчеркнула, что исторический опыт страны позволяет ей понимать и устанавливать и развивать сотрудничество со всеми регионами мира: «Мы знаем цену свободе и хрупкость мира».
Бахрейн, который будет представлять арабский мир, второй раз занимает место в Совбезе. Глава МИД Абдуллатиф Аль-Заяни заявил, что главная цель страны — способствовать миру в регионе, особенно в контексте конфликта в Газе. Он призвал к немедленному прекращению огня, гуманитарной помощи, освобождению заложников и формированию жизнеспособного палестинского государства.
Министр иностранных дел Конго Тереза Вагнер отметила, что выбор страны отражает доверие к Африке и ее вкладу в глобальную безопасность. Она пообещала делиться опытом преодоления конфликтов и взаимодействия с миротворческими миссиями.
Либерия возвращается в Совбез впервые с 1961 года. Замминистра иностранных дел Деуе Грей подчеркнула стремление страны отстаивать африканские интересы и бороться с неравенством и изменением климата.
Колумбийский посол Леонор Салабата призвала к защите прав человека и гармонии с природой.
Новые члены заменят Алжир, Гайану, Южную Корею, Сьерра-Леоне и Словению.