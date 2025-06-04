Пять стран избраны в Совет Безопасности ООН 4.06.2025, 10:42

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Среди новых членов — страна-соседка Беларуси.

Генеральная Ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности. С января 2026 года двухлетний мандат получат Бахрейн, Конго, Либерия, Колумбия и Латвия, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Латвия впервые войдет в состав Совбеза. Министр иностранных дел страны Байба Браже подчеркнула, что исторический опыт страны позволяет ей понимать и устанавливать и развивать сотрудничество со всеми регионами мира: «Мы знаем цену свободе и хрупкость мира».

Бахрейн, который будет представлять арабский мир, второй раз занимает место в Совбезе. Глава МИД Абдуллатиф Аль-Заяни заявил, что главная цель страны — способствовать миру в регионе, особенно в контексте конфликта в Газе. Он призвал к немедленному прекращению огня, гуманитарной помощи, освобождению заложников и формированию жизнеспособного палестинского государства.

Министр иностранных дел Конго Тереза Вагнер отметила, что выбор страны отражает доверие к Африке и ее вкладу в глобальную безопасность. Она пообещала делиться опытом преодоления конфликтов и взаимодействия с миротворческими миссиями.

Либерия возвращается в Совбез впервые с 1961 года. Замминистра иностранных дел Деуе Грей подчеркнула стремление страны отстаивать африканские интересы и бороться с неравенством и изменением климата.

Колумбийский посол Леонор Салабата призвала к защите прав человека и гармонии с природой.

Новые члены заменят Алжир, Гайану, Южную Корею, Сьерра-Леоне и Словению.

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