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Полиция отпустила похитивших в центре Москвы предпринимателя чеченцев

  • 4.06.2025, 11:46
  • 4,372
Полиция отпустила похитивших в центре Москвы предпринимателя чеченцев

После «выяснения обстоятельств».

Шесть человек, похитивших накануне вечером человека в центре Москвы, после «выяснения обстоятельств» отпустили из отдела полиции, пишет Shot. По данным издания, трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии. Мужчины вышли из отдела полиции и усмехнулись на вопрос журналистов, зачем они похитили человека. Они сели в «мерседес» с мигалкой и номерами серии АМР, которые часто используют силовики, и уехали в сопровождении сотрудников полиции.

На этой же машине они накануне пытались скрыться с похищенным на Ярославском вокзале 39-летним предпринимателем Арегом Щепихиным, которого мужчины на глазах у большого числа людей затолкали в багажник. «Мерседес» был остановлен в районе Киевского шоссе, в трех километрах от МКАДа, однако похищенного человека в ней уже не было, писала Baza. При этом сам «мерседес» до этого часто сопровождал авто Саидахмеда Эльдарбиева, которого ранее в СМИ называли близким к главе Чечни Рамзану Кадырову человеком и даже его помощником. Где на данный момент находится Щепихин — неизвестно. Его поиском занимаются сотрудники управления на транспорте по Центральному федеральному округу, уточняет Shot.

По данным «Осторожно, новости», Щепихин, ранее носивший фамилию Оганесян, проживал в Химках и называл себя бизнесменом, героем России и топ-менеджером. Среди прочего он был участником конкурса «Россия — страна возможностей», на котором представил приложение по созданию новых образов для людей, а также учредил партию «Новый русский мир», чтобы научить молодых людей зарабатывать деньги.

Перед тем, как его похитили, Щепихин записал несколько видеороликов, на одном из которых оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран. На видео обратили внимание чеченские блогеры. Они распространили их, потребовав найти и наказать мужчину. По словам матери Щепихина, он стал резко негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе, в ходе которой Азербайджан получил полный контроль над регионом.

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