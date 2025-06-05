Уничтоженные СБУ бомбардировщики Ту-95 были снаряжены ракетами для обстрела Украины
- 5.06.2025, 7:45
Российские самолеты имели на внешних подвесах ракеты Х-101.
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС армии РФ перед уничтожением на аэродромах базирования были уже снаряжены крылатыми ракетами Х-101 для удара, вероятно, по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с камер украинских дронов-камикадзе, которое обнародовала СБУ.
Судя по кадрам видео, по меньшей мере часть бомбардировщиков имела на внешних подвесах ракеты Х-101.
Также о вероятной подготовке стратегической авиации россиян к боевым вылетам говорят полные баки самолетов, топливо из которых стало причиной больших пожаров на атакованных ударными дронами аэродромах.
Напомним, Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, атаковала несколько российских аэродромов, где базировалась стратегическая авиация врага.
В результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.