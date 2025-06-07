ГАИ объявила масштабные «фильтры» и «паутину» по всей Беларуси
- 7.06.2025, 12:30
Стало известно, что ждет водителей с 7 по 10 июня.
В ГАИ Беларуси сообщили, что с 7 по 10 июня намерены устроить по всей стране специальные мероприятия. Речь идет о «фильтрах» и «паутине». А значит белорусским водителям нужно приготовиться к массовым остановкам и проверкам, пишет «Телеграф».
Суть «фильтров» — перекрыть дорогу и оставить только одну полосу. Проверки проводят, как правило, на выходных, и даже на скоростных трассах. Останавливают почти все автомобили.
Они пройдут под девизом «Пьяному и бесправному не место на дороге!». Главная цель масштабного мероприятия — «выявление и пресечение нарушений ПДД нетрезвыми, в том числе пешеходами и велосипедистами».
Для этого все наряды ДПС пообещали перевести на «усиленный вариант несения службы».
Также для выявления нарушений в ГАИ пообещали использовать систему камер, установленных по всей Беларуси. В то же время, экипажи ГАИ отправтя поближе к местам отдыха, объектам торговли и развлечений, работающим в круглосуточном режиме.
«Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД выбыли в наиболее аварийные регионы. Сотрудники нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД», — сообщили в Госавтоинспекции.
Там рассказали, что с начала 2025 года уже «выявили» больше 4 600 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.