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Аэропорты под Москвой закрыли из-за атаки дронов

  • 8.06.2025, 10:14
Аэропорты под Москвой закрыли из-за атаки дронов

Ограничения коснулись аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Калуга».

Минобороны России заявило об отражении атаки дронов над российскими регионами. Ночью аэропорты вблизи Москвы закрывали на взлет и вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Как заявляли в Росавиации, ограничения вводили в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Калуга». Только утром, около 7 часов, ограничения на работу этих аэропортов были сняты.

В российском Минобороны также отчитались, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 61 беспилотник. О том, сколько беспилотников было в целом, и сколько из них достигли целей, в российском министерстве умолчали.

Напомним, ночью дроны атаковали российскую Тульскую область. В Новомосковске прогремели взрывы, после которых начался пожар на химическом предприятии «Азот».

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