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Китайский самолет-«невидимку» впервые показали с близкого расстояния

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  • 9.06.2025, 11:11
  • 4,796
Китайский самолет-«невидимку» впервые показали с близкого расстояния

Фотофакт.

В китайских соцсетях опубликовали наиболее подробную на сегодня фотографию тактического самолета нового поколения Chengdu J-36. На нее обратил внимание портал The War Zone.

Сообщается, что фотография сделана на заводе Chengdu Aircraft Corporation в Чэнду.

Если это реальный снимок, а не «творчество» ИИ, то он окончательно снимает вопрос о том, имеет ли J-36 двухместную компоновку с расположением членов экипажа бок о бок (это, очевидно, действительно так). Нечто подобное можно видеть на американском F-111 и российском Су-34.

Среди прочего на фотографии можно видеть открытые внутренние отсеки для вооружения. Можно предположить, что в центральном будут находиться ракеты класса «воздух - поверхность» большой дальности.

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