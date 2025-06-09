Китайский самолет-«невидимку» впервые показали с близкого расстояния

Китайский самолет-«невидимку» впервые показали с близкого расстояния2
- 9.06.2025, 11:11
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Фотофакт.
В китайских соцсетях опубликовали наиболее подробную на сегодня фотографию тактического самолета нового поколения Chengdu J-36. На нее обратил внимание портал The War Zone.
Сообщается, что фотография сделана на заводе Chengdu Aircraft Corporation в Чэнду.
Если это реальный снимок, а не «творчество» ИИ, то он окончательно снимает вопрос о том, имеет ли J-36 двухместную компоновку с расположением членов экипажа бок о бок (это, очевидно, действительно так). Нечто подобное можно видеть на американском F-111 и российском Су-34.
Среди прочего на фотографии можно видеть открытые внутренние отсеки для вооружения. Можно предположить, что в центральном будут находиться ракеты класса «воздух - поверхность» большой дальности.