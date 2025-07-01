Началась новая ссора между Трампом и Маском

Началась новая ссора между Трампом и Маском8
- 1.07.2025, 8:40
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Президент США предложил миллиардеру «прикрыть лавочку» и «вернуться в ЮАР».
Президент США Дональд Трамп посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social.
«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться домой в Южную Африку», — отметил он.
Маск в ответ на этот пост написал: «Я буквально говорю — сократи все. Прямо сейчас».
При этом 29 июня Трамп заявил в интервью Fox News, что хорошо относится к Маску, несмотря на конфликт.
Он добавил, что «умный парень» Маск проводил с ним избирательную кампанию, но был «немного огорчен». По мнению лидера, это было неуместно. Трамп связал недовольство предпринимателя с тем, что власти не способствовали распространению в США автомобилей с электродвигателем, которые выпускает компания Маска Tesla.