Россия захлебывается в собственном газе 1 1.07.2025, 16:21

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Остановка транзита через Украину создала проблемы для «Газпрома».

Ежедневно в российских регионах накапливается по полмиллиарда кубометров газа, который раньше покупали европейские страны.

Теперь «Газпром» ищет любые способы сбыть излишки от питания дата-центров до производства угля, пишет Telegraf со ссылкой на Reuters.

Экспорт российского газа в Европу обрушился с пиковых 175-180 миллиардов кубометров в 2018-2019 годах до ничтожных 32 миллиардов в 2024 году. Остановка транзита через Украину с января 2025 года должна еще больше сократить эти объемы. Российские чиновники признают, что вопрос утилизации избыточного газа стал критическим для страны.

Последний удар нанесла Украина

1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию из соображений национальной безопасности. Министерство энергетики назвало это «историческим событием».

«Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа», — говорилось в сообщении Минэнерго.

Поиск экзотических решений для избыточного газа

Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Петербургском экономическом форуме откровенно заявил о масштабах проблемы.

- Раньше пол миллиарда кубометров газа ежедневно уходило на Запад через газопроводы, а теперь не идет. Вопрос, что с ним делать, очень острый, — цитирует издание российского чиновника.

Российское руководство уже рассматривает необычные варианты использования излишков. Чекунков сообщил, что крупные инвесторы сосредотачиваются на газохимическом секторе, а избыточный газ можно использовать для питания дата-центров с искусственным интеллектом.

Крупнейший российский оператор дата-центров BitRiver заявил, что может «съесть» до 10 миллиардов кубометров газа в год для майнинга криптовалют. Но даже эта цифра – капля в море проблем Газпрома.

Споры вокруг целесообразности решений

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин считает идею с дата-центрами плохой. По его словам, добыча природного газа слишком дорога для таких целей.

Сорокин предложил альтернативу – использовать газ для угольного производства, ведь там тоже есть проблемы из-за международных санкций.

- Зачем использовать дорогой газ для создания дополнительных дата-мощностей, когда можно строить электростанции у угольных шахт, – сказал он.

Рекордный ущерб Газпрома

Финансовые проблемы Газпрома оказались еще более серьезными, чем казалось вначале. По результатам 2024 года компания понесла рекордные убытки более чем в 1,076 триллиона рублей (12,89 миллиарда долларов США) из-за санкций и падений продаж газа.

Для сравнения: в 2023 году Газпром заявлял о чистой прибыли в 695,6 миллиарда рублей. Это означает, что за один год компания перешла от прибыли к самым большим убыткам за последние 20 лет.

Главной причиной катастрофических финансовых результатов стало масштабное падение рыночной стоимости акций дочерней компании «Газпром нефть», оказавшейся под санкциями. Также на размер ущерба повлияла потеря газового рынка в Европе и другие факторы.

Масштабы газового избытка

«Газпром» произвел 416,19 миллиарда кубометров газа в прошлом году после рекордно низкого показателя 355,23 миллиарда кубометров в предыдущем году. В то же время, компания смогла продать как на внутреннем, так и на внешних рынках лишь 361,7 миллиарда кубометров в 2024 году.

Компания также использует газ для собственных нужд, в частности, для производства электроэнергии на газовых месторождениях и для работы трубопроводов.

«У Газпрома нет кнопки на кранике»

Главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус объяснил, почему ситуация с избытком газа стала критической для России. По его словам, технологические процессы Газпрома ограничивают возможность остановить добычу. У них нет кнопки на кранике, чтобы сегодня добывать, а завтра не добывать. Процесс добычи должен быть постоянным.

- С советских времен были большие потери газа в СССР, и я не думаю, что что-то изменилось в современной России. Они вынуждены продолжать добычу, чтобы не потерять весь процесс, – говорит Ус.

Последствия кризиса Газпрома не заставили себя ждать. Еще в начале года компания планировала сократить центральный офис в Москве на 40 процентов из-за отсутствия потребности в таком количестве работников.

Кроме того, глава «Газпрома» Миллер говорил о повышении стоимости газа для российского населения не на 10-20 процентов, а на 230 процентов – то есть в 2,3 раза.

«Буквально вчера появилась информация о забастовках сотрудников Газпрома в определенных добывающих подразделениях, потому что им не платят зарплату», – добавляет Ус.

Проблемы с Китаем и утраченные рынки

По словам эксперта, параллельно идут переговоры с Китаем о строительстве «Силы Сибири-2». Китай ставит жесткие условия: Россия должна строить газопровод за свой счет, а цены должны соответствовать внутренним российским тарифам. "Эти условия невыгодны для Газпрома", – констатирует Ус.

Потеряв Европу как основной рынок, Газпром оказался в сложной ситуации. На китайском рынке Россия конкурирует с Австралией, Катаром и Ираном. В 2024 году Россия обеспечивала всего 14 процентов импорта газа в ЕС.

- Газпром – это государствообразующая компания для России. Если у Газпрома все хорошо, то и Россия развивается. Если у Газпрома проблемы, то и у России есть трудности, – резюмирует эксперт.

Теперь российский газ поступает в Европу только через «Турецкий поток» после остановки транзита через Украину и повреждения «Северного потока». Европа нашла других поставщиков газа взамен России.

Ситуация с российским газом усложнилась еще больше из-за позиции Турции. Президент Реджеп Эрдоган фактически перекрыл транзит российского газа — он выставил такие условия для создания газового хаба, что Кремль утратил экономический смысл от проекта.

Эксперт Тарас Загородний объяснял, что после прекращения транзита через Украину россияне надеялись обмануть всех через Турцию — смешивать 10 процентов другого газа с 90 процентами российского. Однако Эрдоган, понимая безысходность России, поставил условия, экономически невыгодные для Кремля.

- Львиную долю расходов понесла бы именно Россия, а Турция нашла газ, который можно продавать на других условиях. Российский им не нужен, — подытожил эксперт.

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