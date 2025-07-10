В Литву с территории Беларуси залетело летательное средство 10.07.2025, 12:47

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Фото: Reuters

Возможно, это самодельный самолетик.

В четверг сообщалось, что в Литву с территории Беларуси якобы залетел дрон «Шахед», однако пограничники уточнили, что это было нечто «похожее на самодельный самолётик летательное средство», сообщает LRT.

Около 11:30 часов пограничники заставы Кена в Вильнюсском районе зафиксировали, по предварительным данным, залетевшее из Беларуси и падающее на землю летательное средство, похожее на самодельный самолётик, сообщает Служба охраны государственной границы (VSAT).

Самолётик упал недалеко от закрытого контрольно-пропускного пункта Шумскас, примерно в километре от границы с Беларусью.

По предварительным данным, он изготовлен из фанеры и пенопласта.

Нет данных, что это летательное средство перевозило какой-либо груз. Объект опасности не представляет. В последнее время VSAT нередко фиксирует случаи, когда с территории Беларуси в Литву пытаются перевозить контрабандные сигареты с помощью дронов, воздушных шаров, а также самодельных летательных средств.

Пограничники проинформировали об инциденте ответственное за контроль воздушного пространства учреждение — Военно-воздушные силы.

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