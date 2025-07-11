В Литве объяснили, почему не сбили залетевшую из Беларуси «Герберу»1
- 11.07.2025, 20:31
Санкцию на удар дает лично министр обороны.
Литовские силы противовоздушной обороны не сбили российский дрон «Гербера», поскольку в мирное время воздушные объекты сбиваются только в исключительных случаях. Санкцию на удар дает лично министр обороны.
Об этом сообщается в официальном заявление армии Литвы, которое опубликовало издание LRT.
«В мирное время уничтожение воздушных объектов осуществляется только в совершенно исключительных случаях. Цивилизованные страны не сбивают объекты, которые не несут угрозы, даже если они нарушили государственную границу», - сказано в заявлении военных.
В мирное время воздушным пространством управляют гражданские структуры. Контроль и наблюдение за воздухом над страной осуществляет Управление наблюдения и контроля воздушного пространства Военно-воздушных сил Литвы.
Сбить воздушные цели военные могут только в случае, если объекты в воздухе угрожают национальной безопасности, или критической инфраструктуре. Принять решение могут несколько человек:
министр обороны Литвы, или лицо, которому он делегировал полномочия - если задействована армия;
командование Воздушных сил НАТО (AIRCOM) - если для этого используют истребители миссии воздушной полиции.
Только после принятия решения осуществляется сбивание. В армии Литвы уверяют, что дрон не угрожал жизни людей, или критически важным объектам, в противном случае его бы сбили.
Напомним, что 10 июля в Литве подняли истребители из-за неизвестного дрона из Беларуси. Из-за угрозы руководство страны перешло к укрытиям. Неизвестный беспилотник упал в километре от белорусской границы, возле закрытого пункта пропуска Шумск.
Позже министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что это был российский беспилотник «Гербера» - дрон-приманка без боевой, предназначенный для отвлечения ПВО. Как он смог долететь до территории Литвы через Украину и Беларусь, пока не установлено.