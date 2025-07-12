Первый в мире робот-собака с животными рефлексами гуляет по лесу
- 12.07.2025, 10:21
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Он обладает уникальной способностью.
Исследователи из Университета Лидса в Великобритании создали робота с искусственным интеллектом, который умеет адаптировать свой стиль ходьбы и имитировать движения настоящих животных на незнакомой местности, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Такой робот может менять походку без помощи человека — уникальная способность, отсутствующая у современных машин.
Вдохновившись движениями собак, кошек и лошадей, ученые разработали систему, которая учит робота переключаться между разными видами передвижения — рысью, бегом, прыжками — чтобы сохранять энергию и удерживать равновесие на сложных поверхностях.
Профессор Чжоу Чэнсю из Университетского колледжа Лондона отметил: «Мы хотели создать робота, который бы инстинктивно двигался, как животное, используя принципы баланса, координации и эффективности». Его команда стремится к разработке ИИ, который будет так же гибко и устойчиво адаптироваться к окружающей среде, как животные и люди.
Робот по кличке «Кларенс» освоил эти навыки всего за девять часов — быстрее, чем большинство молодых животных. Обучение проходило в виртуальной среде с использованием глубокого обучения с подкреплением, после чего алгоритм сразу же успешно работал на самом роботе без дополнительной настройки.
Такой робот способен работать в опасных условиях — например, при ликвидации аварий на ядерных объектах или поисково-спасательных операциях. Биомиметика помогает решить сложные задачи мобильности и расширяет возможности робототехники для использования в сельском хозяйстве, космических миссиях и инспекциях инфраструктуры.