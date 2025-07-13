Макрон анонсировал удвоение оборонного бюджета Франции 13.07.2025, 21:18

К 2027 году.

Французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед Вооруженными силами, объявил, что оборонный бюджет «удвоится к 2027 году» по сравнению с 2017-м годом. Его слова приводит BFMTV.

«В 2027 году мы выделим на нашу оборону €64 млрд. Это вдвое превышает бюджет Вооруженных сил в 2017 году», — сказал он.

Макрон рассказал, что осенью будет представлена «актуализация» закона о военном программировании на 2024-2030 год, добавив, что «отказывается» допустить, чтобы эта «новая и историческая попытка» финансировалась за счет «долга».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com