Макрон анонсировал удвоение оборонного бюджета Франции
- 13.07.2025, 21:18
К 2027 году.
Французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед Вооруженными силами, объявил, что оборонный бюджет «удвоится к 2027 году» по сравнению с 2017-м годом. Его слова приводит BFMTV.
«В 2027 году мы выделим на нашу оборону €64 млрд. Это вдвое превышает бюджет Вооруженных сил в 2017 году», — сказал он.
Макрон рассказал, что осенью будет представлена «актуализация» закона о военном программировании на 2024-2030 год, добавив, что «отказывается» допустить, чтобы эта «новая и историческая попытка» финансировалась за счет «долга».