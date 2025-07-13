закрыть
13 июля 2025, воскресенье, 22:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон анонсировал удвоение оборонного бюджета Франции

  • 13.07.2025, 21:18
Макрон анонсировал удвоение оборонного бюджета Франции

К 2027 году.

Французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед Вооруженными силами, объявил, что оборонный бюджет «удвоится к 2027 году» по сравнению с 2017-м годом. Его слова приводит BFMTV.

«В 2027 году мы выделим на нашу оборону €64 млрд. Это вдвое превышает бюджет Вооруженных сил в 2017 году», — сказал он.

Макрон рассказал, что осенью будет представлена «актуализация» закона о военном программировании на 2024-2030 год, добавив, что «отказывается» допустить, чтобы эта «новая и историческая попытка» финансировалась за счет «долга».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников