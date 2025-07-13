В Минске закрылась известная сеть блинных 13.07.2025, 22:42

В заведениях можно было довольно бюджетно перекусить.

Минский фастфуд недосчитался еще одной сети, заметил Realt.by. Как сообщает портал, сеть блинных «Масленица печет», которые располагались в подземных переходах столицы, больше не работает.

Так, на станции метро «Кунцевщина» в заведении уже нет столов. Ещё там частично снята вывеска.

По информации «Яндекс Карт», не работают и другие точки — в переходах на станции «Уручье» и «Восток». Удалён и инстаграм-аккаунт сети «Масленица печёт».

Realt отмечает, что в заведениях можно было довольно бюджетно перекусить: блины с разными начинками стартовали от 4 рублей. Кроме того, там подавали хот-доги.

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