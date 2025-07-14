Renault рассекретил фото своего нового кроссовера Boreal

Renault рассекретил фото своего нового кроссовера Boreal1
- 14.07.2025, 11:41
Он является обновленной версией Dacia Bigster.
Модель длиной 4,6 м будет оснащена 1,3-литровым турбомотором мощностью до 163 л.с. и предназначена для продажи в более чем 70 странах, кроме Западной Европы. Производство будет налажено в Бразилии и Турции, пишет «Точка».
Boreal получил стильный дизайн с оригинальными элементами: сложная передняя часть, узкие фонари сзади и черная крыша с панорамным люком.
Внутри установлено два 10-дюймовых экрана, система Google и множество удобств, включая беспроводную зарядку и аудиосистему Harman Kardon.
Кроссовер предлагает хорошие грузовые характеристики: 1770 л в салоне при сложенных сиденьях.
У него 24 электронных помощника, а разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Сборка начнется в конце 2025 года.