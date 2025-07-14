Лукашенко попытался объяснить, почему горят МАЗы

Лукашенко попытался объяснить, почему горят МАЗы3
- 14.07.2025, 14:07
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Оправдываться пришлось перед губернатором Санкт-Петербурга.
Причина периодических возгораний белорусских автобусов МАЗ — «не только конкуренция», но «еще и обслуживание». Об этом рассказал Лукашенко 14 июля на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Он попытался объясниться, что уже говорил Беглову, в чем причина поломок МАЗов:
— Здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание. Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание и эксплуатацию для того, чтобы полностью за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание или еще кого-то, — пообещал Лукашенко.
Напомним, о частых возгораниях МАЗов в России пишут российские медиа.