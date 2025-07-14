В Беларуси упростили правила регистрации земельных участков 14.07.2025, 20:18

Подробности.

14 июля Лукашенко подписал указ № 273, согласно которому до 1 января 2028 года будет действовать упрощенный порядок оформления документов на земельные участки. Это означает, что граждане смогут получать права на землю без необходимости разрабатывать проекты отвода.

Упрощения коснутся тех, кто имеет участки для строительства и обслуживания одноквартирных домов, ведения фермерского хозяйства, садоводства, дач, народных промыслов, а также тех, кто занял землю самовольно.

Такой же упрощенный порядок будет действовать и для организаций, которым выделена земля для многоквартирного жилья и объектов ЖКХ.

Указ вносит изменения в прежние документы — № 463 от 2017 года и № 76 от 2021 года — и продлевает срок «земельной амнистии» до 1 января 2028 года. Это даст возможность узаконить самовольно занятые участки. Ранее этот срок охватывал период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2025-го.

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