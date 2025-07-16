Нелегалы бросили в польских пограничников коктейль Молотова

Нелегалы бросили в польских пограничников коктейль Молотова4
- 16.07.2025, 15:42
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Видеофакт.
Нелегалы атаковали польских пограничников на границе с Беларусью. Инцидент произошел вчера, после 22:00, в районе Черемхи.
В польских силовиков полетели камни, а один из нападавших бросил в их сторону «коктейль Молотова». Бутылка разбилась на дороге, разлитая жидкость загорелась. К счастью, никто не пострадал.
В ходе предпринятых действий были задержаны 10 иностранцев (5 граждан Афганистана и 5 граждан Эритреи) — они находятся в распоряжении пограничной службы Польши.
Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025
z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n