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Нелегалы бросили в польских пограничников коктейль Молотова

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  • 16.07.2025, 15:42
  • 1,558
Нелегалы бросили в польских пограничников коктейль Молотова

Видеофакт.

Нелегалы атаковали польских пограничников на границе с Беларусью. Инцидент произошел вчера, после 22:00, в районе Черемхи.

В польских силовиков полетели камни, а один из нападавших бросил в их сторону «коктейль Молотова». Бутылка разбилась на дороге, разлитая жидкость загорелась. К счастью, никто не пострадал.

В ходе предпринятых действий были задержаны 10 иностранцев (5 граждан Афганистана и 5 граждан Эритреи) — они находятся в распоряжении пограничной службы Польши.

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