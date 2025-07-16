Нелегалы бросили в польских пограничников коктейль Молотова 4 16.07.2025, 15:42

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Видеофакт.

Нелегалы атаковали польских пограничников на границе с Беларусью. Инцидент произошел вчера, после 22:00, в районе Черемхи.

В польских силовиков полетели камни, а один из нападавших бросил в их сторону «коктейль Молотова». Бутылка разбилась на дороге, разлитая жидкость загорелась. К счастью, никто не пострадал.

В ходе предпринятых действий были задержаны 10 иностранцев (5 граждан Афганистана и 5 граждан Эритреи) — они находятся в распоряжении пограничной службы Польши.

Wczoraj po godzinie 22:00 na polsko-białoruskiej granicy niedaleko Czeremchy, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze zostali zaatakowani przez osoby przebywające po drugiej stronie zapory. Na obrońców naszej granicy posypał się grad kamieni, a jeden

z atakujących cisnął w… pic.twitter.com/wiLs0h649n — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 16, 2025

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