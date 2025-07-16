Матвиенко призвала готовиться к «жесточайшей экономии» денег в бюджете РФ 3 16.07.2025, 21:14

5,112

«Под нож» пустят некоторые российские национальные проекты.

Девизом бюджета-2026, который начинают готовить чиновники, должна стать «жесточайшая экономия» денег, заявила на заседании Совета Федерации в среду спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

«Девиз следующих бюджетов — жесточайшая экономия, эффективность каждого рубля, контроль за каждым рублем и региональные бюджеты», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

«Под нож» можно пустить некоторые национальные проекты — расходы по ним «было бы правильным сдвинуть вправо на пару лет», предложил на том же заседании глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

К бюджетной консолидации надо приступать «срочно», призвал он, поскольку оценки состояния экономики стали более «более пессимистичными», а нефтегазовые доходы снижаются.

В приоритетах бюджета по-прежнему останутся «обеспечение потребностей силовых ведомств» и «специальной военной операции», ответил Артамонову глава Минфина Антон Силуанов. В бюджете-2025 на армию и закупки оружия выделено 13,2 трлн рублей, а еще 3,45 трлн рублей заложено на статью «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, Следственного комитета и спецслужб. В сумме силовые расходы достигают 40% бюджета.

«В первую очередь надо реализовывать те задачи, которые стоят перед страной», — пояснил Силуанов, добавив, что некоторые инфраструктурные проекты действительно могут быть отложены на более поздний срок. «Это <…> вопрос приоритизации финансовых возможностей», — сказал Силуанов.

Российские власти рассматривают возможность вынужденного сокращения бюджетных расходов из-за падения цен на нефть и исчерпания Фонда национального благосостояния, рассказывали ранее близкие к правительству источники Bloomberg. По их словам, правительство обдумывает реформу бюджетного правила — механизма, в рамках которого тратятся деньги Фонда национального благосостояния. Сейчас Минфин «распечатывает» ФНБ на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов, если цена нефти Urals падает ниже $60 за баррель. Со следующего года эта «планка отсечения» может быть понижена до $50. А это может означать необходимость сократить расходы на 1,5-1,6 трлн рублей, согласно оценкам Альфа-банка.

За первое полугодие 2025 года, по данным Минфина, нефтегазовые доходы бюджета на 17%, а общие — выросли лишь на 3%, то есть в реальном выражении (с учетом инфляции) начали сокращаться. Расходы при этом подскочили на 20%. В результате за шесть месяцев в бюджете образовался дефицит размером 3,7 трлн рублей — в 6 раз больше, чем за тот же период год назад.

Резервы для латания бюджетных «дыр» близятся к исчерпанию: ликвидные активы Фонда национального благосостояния, которые перед началом войны достигали $120 млрд, к 1 июля 2025 года сократились до $52,6 млрд, то есть почти в 2,5 раза. Если цены на нефть останутся низкими, этот запас будет полностью истрачен уже в следующем году, предупреждали экономисты РАНХиГС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com