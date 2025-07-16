Сырский впервые поговорил с новым командующим Объединенными силами НАТО в Европе 16.07.2025, 22:15

Алексус Гринкевич

Алексус Гринкевич – потомок белорусских эмигрантов в США.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в среду, 16 июля, провел телефонный разговор с новым командующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом США Алексусом Гринкевичем.

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram.

По словам главнокомандующего ВСУ, их телефонный разговор состоялся «в духе настоящего партнерства».

«Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления президента США [Дональда] Трампа и генерального секретаря НАТО [Марка] Рютте о новом пакете вооружений для Украины, нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы», — заявил Сырский.

4 июля стало известно, что командование Объединенных сил НАТО в Европе возглавил американский генерал Алексус Гринкевич, он заменил на посту Кристофера Каволи.

24 июня сообщалось, что кандидат президента США Дональда Трампа на должность командующего Объединенных сил НАТО считает, что Украина может победить в войне с Россией.

«Я думаю, что Украина может победить», — заявил он во время слушаний в Сенате 24 июня.

5 июня Трамп номинировал генерал-лейтенанта Воздушных сил Алексуса Гринкевича на должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

До этого он занимал должность директора оперативного управления J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне.

Как сообщал Charter97.org, прадед генерала Илья Гринкевич родился в 1873 году в Минске в семье Степана (Стефана) и Агаты Гринкевичей. В 1899 году он ступил на американскую землю, где стал Elias Grinkevitch. Позже фамилия в англоязычных документах стала писаться как Grynkewich.

7 октября 1906 года Элиас Гринкевич женился на 22-летней Анастасии Снигиревич (Anastasia Snigerevitch, 1884-1945) — уроженке Вильнюса, дочери Адама Снигиревича, которая попала в Нью-Йорк в 1901 году. У них было четверо детей. Один из них, Николас Гринкевич (Nicholas Grynkewich, 1915-1969), стал дедом генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Кстати, отец военного Грегори Гринкевич (Gregory Wayne Grynkewich, 1949-2012) был известным ученым: он запатентовал 14 изобретений в сфере совершенствования производительности и производства полупроводников.

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