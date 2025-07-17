закрыть
17 июля 2025, четверг, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские дроны устроили вторжение в Беларусь

  • 17.07.2025, 14:19
Российские дроны устроили вторжение в Беларусь

Рекордное число залетов и минимум три сбития.

Информацию о случаях вторжения российских ударных дронов и их имитаторов за неделю с 7 по 13 июля собрал «Флагшток».

Изучение данных мониторинговых каналов показало, что эта неделя стала рекордной: по подсчетам «Флагштока», зафиксирован минимум 59 случаев залетов в воздушное пространство Беларуси российских БпЛА при атаках территории Украины.

За весь июнь было зафиксировано 17 таких случаев, в предыдущие месяцы — еще меньше. Число вторжений в июле приближается к количеству января 2025 года, когда произошло минимум 94 залета.

Наибольшее число вторжений в июле, на данный момент, по сведениям на канале «Рында мониторит», произошло 8, 9, 10 и 12 июля.

Жители Гомеля слышали в небе характерный звук «Шахеда» 9 и 10 июля. Жители Речицкого района видели, как 11 июля истребитель гонялся за дроном, но звуков сбития не слышали.

Однако поражение сразу трех дронов было замечено в одни сутки, 12 июля, в Гомельском, Лоевском районах и, предположительно, на границе Гомельской и Брестской областей.

О сбитии БпЛА над Зябровкой Гомельского района около одного часа ночи сообщал Флагшток. Также ночью был ликвидирован беспилотник в районе деревни Мохов Лоевского района, по данным «Позірка».

Еще один дрон, вероятно, был сбит вечером 12 июля на западе Гомельской области. Беларусский вертолет Ми-24 поразил в Гомельской области российский БпЛА, летевший в сторону Украины, сообщала украинская пресса со ссылкой на источники в разведке. Тогда мониторинговые каналы фиксировали залеты нескольких дронов в Гомельскую область и их движение вдоль границы в западном направлении.

Реальное число нарушений воздушного пространства Беларуси российскими БпЛА с территории Украины может быть заметно выше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук