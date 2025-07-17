США наращивают силы ПВО Patriot
- 17.07.2025, 17:24
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Армия США планирует сформировать четыре новых батальона.
Армия США увеличит количество зенитно-ракетных комплексов Patriot примерно на четверть. Решение связано с тем, что существующие 15 батальонов (из которых только 14 полностью боеготовы) не справляются с текущими нагрузками, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).
Один из батальонов провел на Ближнем Востоке почти 500 дней и недавно участвовал в отражении крупнейшего за всю историю залпа иранских баллистических ракет на базу Аль-Удейд в Катаре.
Планы также включают размещение нового батальона Patriot на острове Гуам — стратегическом форпосте в Тихом океане. Армия рассчитывает, что внедрение новых радиолокационных систем с обзором 360° позволит удвоить эффективность существующих подразделений.
Дополнительно армии предстоит развернуть новые системы средней дальности — IFPC, в которых в качестве перехватчиков используются ракеты AIM-9X Sidewinder. Эти комплексы должны частично снять нагрузку с Patriot, особенно в сценариях с меньшей угрозой.
Особое внимание уделяется противодействию беспилотникам. Армия развивает мобильные комплексы M-SHORAD на базе бронемашин Stryker, а также изучает лазерные и микроволновые технологии. Важным направлением стала и разработка недорогих решений — от программируемых 30-мм снарядов до перехватчиков Coyote.
В условиях растущей внешней угрозы, расширение сил ПВО становится критически важным элементом обороноспособности США.