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Румыния начала переговоры с Украиной о совместном производстве дронов

  • 18.07.2025, 11:55
Румыния начала переговоры с Украиной о совместном производстве дронов

Вероятным местом производства называют город Брашов.

Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые могут быть использованы румынской армией и экспортированы в страны Европы.

Об этом сообщает Digi24.

Представители румынского Минобороны подтвердили, что переговоры с украинской стороной уже готовятся. Ожидается, что договоренности обсудят на уровне министров обороны обеих стран.

По предварительному замыслу, украинские производители предоставят боевые технологии, проверенные на фронте, а Румыния профинансирует производство компонентов. Вероятным местом производства называют город Брашов.

Беспилотники будут поступать на вооружение Румынии, а также экспортироваться. Однако, из-за ограничений бюджета реализацию проекта могут перенести на 2026 год.

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