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Лукашенко разрешил безвозмездно забирать у белорусов лизинговые авто

  • 19.07.2025, 9:51
  • 1,584
Лукашенко разрешил безвозмездно забирать у белорусов лизинговые авто

А также мотоциклы, квадроциклы и другую транспортную технику.

Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ № 282, который внес изменения в положение о военно-транспортной обязанности. Документ расширил перечень транспортных средств, которые могут быть предоставлены армии в период мобилизации и в военное время, а также уточнил круг ответственных лиц.

Согласно обновленному положению, опубликованному пресс-службой диктатора, военно-транспортная обязанность теперь распространяется и на тех, кто владеет транспортом по договору финансовой аренды (лизинга).

Согласно документу, под «транспортными средствами» понимаются не только автомобили, железнодорожные составы и суда, но и:

маломерные суда;

беспилотные транспортные средства (включая беспилотные авиационные комплексы);

мотоциклы, квадроциклы и квадрициклы;

колесные тракторы, самоходные дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины.

Предоставление транспорта государственными органами и госорганизациями в военное время, по положению, осуществляется безвозмездно, а частными организациями и гражданами — с выплатой их стоимости в порядке, определяемом Советом Министров.

Кроме того, Министерство обороны теперь наделено полномочиями по определению перечней необходимых запасных частей, инструмента и инвентаря для обеспечения работы этого транспорта, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства, международные организации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.

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