В России парализовано железнодорожное сообщение после налета дронов ВСУ 3 19.07.2025, 15:05

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Новые подробности об атаке на Москву и Ростовскую область.

Прошлой ночью и утром 19 июля ВСУ массированно атаковали российские регионы, в том числе Ростовскую область, где вследствие налетов украинских дронов было парализовано железнодорожное движение. По сообщению РЖД, из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово. Движение поездов было остановлено около шести часов утра, задержаны более 50 поездов дальнего следования.

Через три часа в РЖД сообщили о восстановлении движения части поездов на тепловозной тяге, еще чуть позже движение на перегоне Лихая — Замчалово было «открыто на электротяге по двум путям».

Восстановительные работы продолжаются, отчитались в РЖД. Создан оперативный штаб под руководством главы монополии Олега Белозерова.

Пассажиры задержанных поездов, некоторые из которых стоят на путях по 3-7 часов, стали жаловаться в чатах на сильную жару, неработающие кондиционеры и нехватку воздуха, передает RusNews. Люди пишут, что на самом вокзале душно (температура в Ростовской области сейчас превышает 30 градусов), а в зоне ожидания с кондиционером все места заняты. «Сидим в вагоне с 23:56. Кондиционер отключен, как в сауне. Окна открыты, но не помогает», — сетуют пассажиры. «Все табло с опозданиями, невозможно дышать», — пишут в чатах о ситуации на вокзале.

Глава региона Юрий Слюсарь подтвердил проблемы с железнодорожным сообщением. «На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На этом участке организованно реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании», — написал он в телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что в результате атаки дронов ВСУ на Каменск-Шахтинский пострадала сотрудница железной дороги, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. В нескольких районах возник ряд пожаров. В Каменском районе из-за возгорания вышла из строя высоковольтная линия, около 2 тысяч человек из пяти поселков остались без электроснабжения.

Всего с 18:15 18 июля до 8:30 мск 19 июля российские силы ПВО уничтожили 170 украинских дронов, в том числе в московском регионе, отчитались в Минобороны. В Ростовской области за это время сбили 32 цели.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале отчитался о том, что прошлой ночью на подлете к столице было сбито 13 беспилотников ВСУ. ПВО работала в Зеленограде, Истринском, Дмитровском, Солнечногорском и других районах Подмосковья.

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