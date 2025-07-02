«Алиев понимает, что завтра Россия может перестать существовать» 2 2.07.2025, 14:47

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Ариф Юнусов

Фото: kavkaz-uzel.eu

Баку вступает в открытую игру против Москвы.

Напряженность в отношениях между Баку и Москвой продолжается уже несколько месяцев. 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, в результате беспредела силовиков погибли два брата – Зияддин и Гусейн Сафаровы. После этого между Россией и Азербайджаном происходит беспрецедентное обострение отношений.

Почему Кремль пошел на демонстративное унижение азербайджанской диаспоры именно сейчас? Что стоит за этими шагами? Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным и заведующим отделом исследований конфликтов и миграции Института мира и демократии Арифом Юнусовым:

— В России нападения, погромы, зверства со стороны силовиков — это во многом обыденная практика. И убийства были, и пытки были. Поэтому удивительно не то, что произошло, скажем, в Екатеринбурге. Удивительно то, что на это отреагировала азербайджанская власть.

Раньше, например, сразу возникал вопрос: почему Ильхам Алиев не дал ответный удар? Жизнь азербайджанца в России — такая же, как и у всех мигрантов. А все потому, что главное здесь — геополитика. С марта ситуация начала меняться. В регионе стартовали переговоры, которые продолжаются до сих пор — между Азербайджаном, Арменией и Турцией. Турция играет ключевую роль. Недавно прошла встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева Стамбуле, где обсуждали сближение между странами.

Обе стороны — Азербайджан и Армения — уже объявили, что работа над текстом мирного договора завершена. Документ готов, его нужно только подписать. Азербайджан тянул, поскольку за его спиной стояла Россия, которая категорически против заключения мира. Что означает такой договор? Это значит, что автоматически устанавливаются хорошие отношения Армении с Турцией. Выяснится, что у Армении — отличные отношения и с Турцией, и с Ираном, и с Азербайджаном, и с Грузией.

Тогда зачем нужна российская военная база? Сейчас в Южном Кавказе она есть только в одной стране — в Армении. Ее наличие позволяет России оказывать постоянное давление и готовить перевороты. Пашинян давно поставил перед Владимиром Путиным вопрос о выводе российских пограничников с границ Армении с Ираном и Турцией. И добился этого — пограничников убрали также и из аэропорта Еревана.

Затем встал вопрос о военной базе. А база — это и отношения с Турцией, и с Азербайджаном. Мирный договор Азербайджана и Армении радикально меняет геополитическую обстановку — и, конечно, это не в интересах России. Поэтому была дана отмашка.

Россия не пойдет сейчас на открытую войну с Азербайджаном — это будет второй фронт, она увязла в Украине. Кроме того, Баку опирается на поддержку Турции. Пару лет назад, возможно, Москва и могла бы действовать. Сейчас — нет. Россия настолько ослабла, что даже Таджикистан и Узбекистан направляют ей ноты протеста из-за преследования своих граждан.

Новое в этой ситуации — то, что Азербайджан пошел на открытый конфликт. Если присмотреться: зеркальное отражение демонстративности. Проблема не в том, что случилось в Екатеринбурге — подобное уже происходило в истории Азербайджана и России. Сценарий повторился: дали команду, подняли старые дела, нашли первых попавшихся. ОМОН ворвался, несколько часов пытал, двоих забили до смерти. У них не нашли ребер — тела были превращены в месиво. Трое сейчас в реанимации в России, между жизнью и смертью. Это была демонстративная акция — запугивание. Месседж Алиеву: «Смотри, мы начинаем. Завтра наши пропагандисты раскрутят тему «азербайджанской мафии», гнева русского народа».

В прошлом году Алиев этого не делал. В интервью Дмитрию Киселеву он говорил: «Мы с Путиным в одной лодке». Тогда молчал. Но сейчас Алиев хочет из этой лодки выйти. Сейчас есть США. Ведутся закулисные переговоры. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным по пути остановился в Баку. Официально — «для дозаправки». На деле — 4 часа разговаривал с Алиевым. О чем? Ясно, что не о погоде. Речь — о Турции, Израиле, Иране, России и ее роли на Кавказе. Затем начались активные действия. Турция включилась. Идет процесс вытеснения России с Южного Кавказа.

У России осталось только одно оружие — диаспора. Единственный козырь — организовать депортации нескольких десятков тысяч человек, дестабилизировать ситуацию внутри Азербайджана. После этого, возможно, Алиев откажется подписывать мирный договор. Вот реальная причина.

— Алиев взялся за российских пропагандистов в Азербайджане. Насколько глубоко проникло влияние Москвы?

— Во-первых, влияние Москвы начинается с самого Алиева и его семьи. Власть в Баку — пророссийская. То, что мы сейчас видим, — показуха, демонстративная акция.

То же самое — арест так называемых «криминальных элементов»: 10 или уже 13 человек. Задержали айтишников из России, бежавших от войны. У нас их меньше, чем в Армении или Грузии, но есть. Вот их арестовали и избили показательно. Это зеркальный ответ: «Ты наших — мы твоих». Только без пыток и убийств. Это демонстративный ответ. Алиев показывает: «Я тебя не боюсь».

— Как может развиваться конфликт между Алиевым и Путиным?

— Ключевой момент: Алиев и Путин — оба диктаторы, в одной лодке. Но Алиеву было бы выгоднее сидеть в лодке с Трампом. Пока он не хочет открытого конфликта. Азербайджан старался отдаляться от Москвы осторожно. Но Кремль обо всем узнал раньше времени, и начался шум. Теперь несколько дней будет раздуваться истерия — и в России, и в Азербайджане.

В Азербайджане ни один депутат, ни одно СМИ не действует без указания сверху. И вот вдруг государственное телевидение, которое даже запятую боится поставить без разрешения, сравнивает Путина со Сталиным. Все было заранее написано. Один из депутатов заявил, что Азербайджану нужна диверсификация внешней политики. Раньше в Баку так не говорили. Это была риторика армян: мол, нужны хорошие отношения не только с Россией, но и с Западом. Это вызывало раздражение в Кремле. В Грузии тоже говорили: «Мы не хотим ссориться с Россией, но надо развивать связи с Западом». В Азербайджане такого раньше не было — Россия была главным союзником.

Но теперь Азербайджан понимает: мир меняется. Есть Трамп. Завтра Россия может перестать существовать. Потому лучшая стратегия — диверсификация, отдаление. Чтобы в момент «часа икс» были нормальные отношения с Западом. Сейчас нужно решить текущую проблему. Алиев ждет звонка от Путина — именно от него. Азербайджан чувствует слабость России. Когда сбили самолет, Алиев требовал, чтобы Путин позвонил и извинился. Москва долго не хотела этого делать, шли переговоры. То же и сейчас: Алиеву нужно, чтобы Путин извинился, пообещал расследование и наказание виновных. Тогда напряжение спадет. Скорее всего, это случится через пару дней. Естественно, всех россиян в Азербайджане отпустят. Выяснится, что избитые «члены ОПГ» — на деле обычные айтишники.

Но многое зависит от того, как пойдут дела у Путина с Трампом. Это — большая геополитика. Открытая конфронтация невыгодна ни Баку, ни Москве. Россия использует Азербайджан, чтобы обходить санкции. Нефть, газ — и Азербайджан на этом зарабатывает.

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