В Хорватии нашли корабль 17 века 2.07.2025, 16:58

иллюстративное фото

Судно обнаружили возле Дубровника.

В Хорватии, у живописного побережья Дубровника — города, который прославился благодаря сериалу «Игра престолов», — случайно обнаружили затонувший корабль XVIII века.

По сообщению медиа, в апреле 2025 года Иван Букелич, работник, который занимался подводными работами по прокладке водопровода, наткнулся на остатки старинного судна. Объект находился на глубине менее одного метра под морским дном, у самого Старого города — в месте, где снимали известные сцены сериала.

О находке сообщили Министерство культуры Хорватии. Специалисты изъяли фрагменты корабля и провели радиоуглеродный анализ. По словам морского археолога Ирены Радич Роси, результаты подтвердили, что судно происходит с конца XVIII века.

«Пока мы не можем точно сказать, какого типа было судно и каких оно размеров. Но радиоуглеродный анализ дает нам основания утверждать, что оно датируется именно тем периодом», — отметила археолог.

Историки предполагают, что это могло быть торговое судно, ведь Дубровник в средневековье был крупным морским центром. Однако официальных подтверждений пока нет. Сейчас археологи проводят дальнейшие исследования, чтобы определить назначение корабля и возможность его сохранения.

«Мы должны защитить эту находку для будущих поколений», — заявила Ирена Радич Роси.

Дубровник, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжает удивлять не только красотой, но и новыми историческими открытиями. Хотя имя и назначение корабля пока остаются загадкой, город получил еще одну уникальную страницу своей истории.

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