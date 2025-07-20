Между Минском и Москвой возник авиационный коллапс 2 20.07.2025, 11:20

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Аэропорты сообщили об отмене и задержке самолетов.

Национальный аэропорт Минск и московский аэропорт «Шереметьево» сообщили об отмене двух рейсов из Москвы в Минск и обратно 20 июля. Еще один рейс перенесли на более позднее время, пишет Telegraf.news.

По данным табло аэропортов, отменили следующие рейсы из Шереметьево в минский аэропорт:

SU1834 — должен был прилететь 20 июля в 03:55;

SU1842 — должен был прилететь 20 июля в 13:45.

Аэропорты сообщили об отмене и задержке самолетов из Москвы в Минск и обратно

Соответственно, отменили и вылеты из Минска: SU1835 отправлением в 06:30 и SU1843 отправлением в 14:45.

Кроме того, еще один рейс «Аэрофлота» — SU1845 — значительно отложили. Он должен был вылететь из Минска в Москву в 04:25, но сейчас время вылета перенесено на 15:00.

При этом остальные рейсы Москва-Минск и Минск-Москва на данный момент выполняются по расписанию.

Тем временем, по информации СМИ, длительные задержки и переносы рейсов в аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» 20 июля начались из-за ночной атаки беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что сбили 16 БПЛА, атаковавших Москву. Известно, что вечером и ночью 19–20 июля в Шереметьево трижды вводили план «Ковер» (закрывали воздушное пространство над определенной территорией): в 21:37, 22:35 и 00:37.

В Росавиации сообщили, что в период ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолетов.

В свою очередь в Сети появились видео обстановки в московских аэропортах. СМИ сообщили об «огромных очередях».

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога 20 июля предупредила о нарушении графика движения поезда №301 Адлер-Гомель/Минск из-за аварии на российской территории.

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