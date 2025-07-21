«Россия может пойти на закрытие авиасообщения» 5 21.07.2025, 14:19

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Эксперт назвал условие.

Украина четыре дня подряд атаковала Москву и Подмосковье, что привело к авиаколлапсу в аэропортах российской столицы.

В чем главная цель этих ударов? Об этом сайт Charter97.orgпоговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Нашей целью не является кошмарить российских пассажиров в аэропортах. Но это стало промежуточной целью от основных задач.

Основные задачи — это удары по военным предприятиям, военной промышленности, предприятиям, которые принимают участие в обеспечении российского военно-промышленного комплекса и которые размещены на территории как Москвы, так и Московской области.

Соответственно, когда в воздушном пространстве появляются украинские дальнобойные дроны, то звучит воздушная тревога, вводятся соответствующие планы — «Ковры» и прочие какие-то тряпки половые. Прекращается полет авиации. И это логично, поскольку начинает работать система ПВО, а зная, какая у России система ПВО, никто бы не удивился, если бы они свои самолеты посбивали в режиме нон-стоп.

Соответственно, пока происходит налет дронов на российские предприятия и идет работа российского ПВО, до тех пор, пока сохраняется угроза налета дронов, все аэропорты стоят. В результате задерживаются все вылеты, посадки, идет переориентирование на другие соседние аэропорты, где нет воздушной тревоги, и так далее.

Это исключительно сопутствующий эффект, но имеющий не менее важное значение уже в экономическом смысле. Это сотни миллионов убытков для российских авиакомпаний, которые в том числе пополняют российский бюджет, который используется для войны против Украины. То есть, решая задачу с системными ударами по российским предприятиям военно-промышленного комплекса и принимающим участие в обеспечении военно-промышленного комплекса, мы еще и решаем вопрос оказания экономического давления на Россию, которая теряет сотни миллионов.

Это помимо всего прочего, скажем так, подвигает российские авиакомпании к банкротству. Банкротство российских авиакомпаний нам также достаточно выгодно.

Это еще один удар по российской экономике. Поэтому можно сказать, что таким образом выполняется комплексная задача.

— Может ли Россия пойти на закрытие авиасообщения?

— Думаю, что она к этому еще не созрела. Но если налеты украинских дронов на территорию Российской Федерации выйдут в относительно системный, возможно, даже в 24/7 режим, то она вынуждена будет значительно ограничить полеты в европейской части России. Это точно.

— Многие эксперты призывали наносить удары по российской столице, чтобы жители Москвы наконец почувствовали, что такое война. Повлияют ли подобные операции ВСУ на настроения среди москвичей?

— Нам неинтересно отправлять дорогостоящий ударный дрон, чтобы где-то в Подмосковье разрушить какую-то однокомнатную хрущевку местного дяди Васи-алкаша. Это абсолютно не рентабельно.

Мы отправляем ударные дроны по объектам, которые несут определенное стратегическое, тактическое значение: предприятия, нефтепрерабатывающие заводы и научные исследовательские институты и так далее и тому подобное. То, что российская ПВО бездарно сбивает их над Москвой и они падают москвичам на голову, то это проблема исключительно российского ПВО. Поэтому целенаправленно кошмарить «мирняк» никто не собирается.

Мы в этом вопросе достаточно экономны. Нам не хватает средств поражения, чтобы разбазаривать их на совершенно какой-то ненужный, абсолютно нерациональный террор. В свою очередь, Россия этим занимается, поскольку у нее, как мы видим, обстоят дела с производством Shahed 136 намного лучше, к сожалению.

Они могут себе позволить буквально формат ковровых бомбардировок имитировать на украинские городов. Мы же ставим целью именно военные предприятия. Все сопутствующее — это сопутствующее.

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