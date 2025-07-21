Lockheed Martin успешно испытала недорогие крылатые ракеты 1 21.07.2025, 15:48

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Стоимость одной ракеты в 10 раз дешевле существующих аналогов.

Американская компания Lockheed Martin провела успешные испытания двух новых версий многоцелевых ракет CMMT (Common Multi-Mission Truck), разработанных как недорогая альтернатива существующим крылатым ракетам для армии США, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Две модификации — CMMT-D и CMMT-X — предназначены для атаках по цалям на больших дистанциях и иных задач при минимальных затратах.

CMMT-D представляет собой планирующий аппарат без двигателя, который был сброшен с паллеты с высоты 14 500 футов, имитируя сброс с грузового самолета C-130 или C-17 по аналогии с системой Rapid Dragon. После отделения ракета развернула крылья и успешно спланировала к земле.

CMMT-X — это экспериментальная версия с двигателем, впервые запущенная в июне с частного турбовинтового самолета Piper Navajo. После запуска аппарат включил двигатель и продолжил полет самостоятельно.

Стоимость одной ракеты CMMT-D составляет около $150 000 — в 10 раз дешевле, чем высокотехнологичная ракета JASSM, однако она не обладает стелс-характеристиками. Заявленная дальность полета CMMT-D — около 500 морских миль, а CMMT-X — 350 миль.

Обе версии призваны удовлетворить растущий спрос на массовое производство дешёвых вооружений для интенсивных боевых действий. По словам Lockheed Martin, цифровые технологии разработки позволили сократить сроки с концепта до полета в два раза и обеспечивают быстрый переход к серийному производству.

Компания также отмечает, что CMMT может быть быстро адаптирована под перспективную программу недорогих беспилотных CCA-платформ.

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