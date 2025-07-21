Россия может потерять $19 миллиардов доходов бюджета 21.07.2025, 19:32

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Из-за нового потолка цен на нефть.

Новые санкции Евросоюза, которые включают гибкий потолок цен на российскую нефть, могут лишить российский бюджет каждого пятого рубля запланированных нефтегазовых доходов, прогнозирует Freedom Finance Global.

По оценкам аналитиков, из-за нового механизма потолка, который теперь будет установлен на 15% ниже среднерыночных цен, казна РФ недосчитается 1,5 трлн рублей, сырьевых налогов ежегодно. Это около 18% от суммы, которую Минфин РФ запланировал собрать в текущем году (8,9 трлн рублей), передает The Moscow Times.

«Эта мера способна оказать заметное давление на российскую экономику, и прежде всего на доходы федерального бюджета, — предупреждает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. — Риски усиливаются тем, что страна по-прежнему сильно зависит от сырьевых доходов, а большая часть нефти экспортируется в государства, где потолок может быть применен через ограничение доступа к страхованию, логистике и финансовым расчетам».

Введенный в конце 2022 года нефтяной «потолок» находился на отметке $60 за баррель: при цене выше «черное золото» из России было запрещено возить на западных танкерах и страховать с помощью западных финансовых институтов. Новый потолок, по решению Еврокомиссии, составит $47,6 за бочку, а его следующий пересмотр состоится через три месяца.

В июне российский сорт Urals в среднем продавали за рубеж по $59,8 за баррель. Но из-за санкций ЕС стоимость российской нефти может обвалиться в отдельных случаях до $45 «при учете логистических и политических скидок», прогнозирует Чернов: «Это приведет к дальнейшему снижению валютных поступлений и усилит фискальное давление на экономику РФ».

Нефтегазовые доходы бюджета уже стремительно падают: по итогам первого полугодия они оказались на 14% ниже прошлогодних, а в мае и июне спад в годовом выражении превышал 30%. Как итог: за полгода в казне образовалась «дыра» на 3,8 трлн рублей — в 6 раз больше, чем за тот же период 2024-го.

Снижение потолка цен на нефть «может стать самой серьезной проблемой для российского нефтяного экспорта с момента введения европейского эмбарго в конце 2022 года», полагают эксперты Института энергетики и финансов.

Дело в том, что в последние месяцы стоимость Urals держалась ниже потолка, и поэтому ее снова начали активно возить греческие судоходные компании. Они заменили «теневые» танкеры, которые попали под санкции и были выключены из нефтяной торговли. Таких, по данным ИЭФ, уже 426, а это более половины (55%) от всего дедвейта «теневого флота».

Из-за сниженного потолка эти грузоперевозчики снова откажутся от российской нефти, а вот заменить их достаточным количеством судов «теневого флота» уже может и не получиться, опасаются в ИЭФ: «Как следствие, вероятно ощутимое сокращение морского экспорта нефти из РФ, а также резкое удорожание услуг фрахта нефтеналивных танкеров для РФ как плата за риск оказаться в санкционном списке западных стран».

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