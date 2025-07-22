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Литва не планирует возобновлять транзит белорусских удобрений

  • 22.07.2025, 19:12
Литва не планирует возобновлять транзит белорусских удобрений

«Беларуськалий» попал под международные санкции в 2021 году.

Литва не обсуждает возобновление транзита белорусских калийных удобрений через свою территорию, поскольку такие поставки попадают под санкции США и Евросоюза. Об этом заявил главный советник литовского президента Гитанаса Науседы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Рамунас Дилба, передает информагентство BNS.

И даже если санкции США и ЕС будут сняты, Литва имеет правовые инструменты в рамках национального законодательства для «защиты своих интересов».

«Если мы увидим, что компания получает прибыль от транзита удобрений и, возможно, косвенно финансирует военные действия [России в Украине] или укрепляет режим [Александра Лукашенко], то это противоречит национальным интересам Литвы, и в этом случае мы могли бы применять наши национальные правовые инструменты при принятии решений», — подчеркивает Дилба.

На прошлой неделе появились сообщения, что терминал сыпучих грузов Клайпедского порта выступает за возобновление транзита белорусских удобрений через Литву. Соответствующее предложение якобы руководство терминала направило в правительство Литвы. В пояснении предлагалось сделать акцент «на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, сокращение зависимости от экспорта удобрений из России, а также снижение доходов России от логистики белорусского калия».

«Беларуськалий» попал под международные санкции еще в 2021 году.

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