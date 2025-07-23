Умеров: Украина предложила России провести встречу Зеленского и Путина 4 23.07.2025, 22:28

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Встреча может состояться до конца лета.

Украина предложила российской делегации провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа. Об этом сообщил глава украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи делегаций в Стамбуле 23 июля, передает «Суспильне».

Украинская делегация также заявила о готовности к прекращению огня, в том числе ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Однако Умеров не озвучил реакцию российской стороны.

Также, по словам Умерова, стороны обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими лицами. Российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Кроме того, более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, заявил Умеров.

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