Лондон наносит удар по «теневому флоту» России 24.07.2025, 12:47

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Новые санкции уменьшат доходы Кремля.

Великобритания объявила о введении санкций в отношении 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый «теневой флот» России. Целью мер являются финансовые потоки, подпитывающих военные действия Москвы в Украине. По данным британского МИДа, эти суда с начала 2024 года незаконно перевезли нефти на сумму $24 млрд, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Под санкции также попали компания Intershipping Services LLC, обвиненная в регистрации судов под флагом Габона, и нефтетрейдер Litasco Middle East DMCC, связанный с российской компанией «Лукойл». Последний продолжает активно перевозить российскую нефть с помощью судов «теневого флота».

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, новые санкции «дополнительно ослабят флот Путина и лишат Россию критически важной нефтяной выручки». Он добавил, что Великобритания и ЕС недавно понизили ценовой потолок на российскую нефть, что также осложнит Москве доступ к валютной выручке.

«Поскольку Путин продолжает затягивать и откладывать серьезные мирные переговоры, мы не будем сидеть сложа руки», — заявил Лэмми.

Согласно оценкам аналитиков, Москва использует старые суда без регистрации, чтобы обходить международные ограничения на продажу нефти, введенные после начала войны в Украине в феврале 2022 года.

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