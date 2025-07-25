Падение Асада сподвигло лидера Азербайджана на разрыв с Путиным 25.07.2025, 17:36

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Россия показала слабость.

То, что Владимир Путин сдал своего союзника, сирийского диктатора Башара Асада, и не помог ему противостоять вооруженным повстанцам, вышло кремлевскому лидеру боком. Резкое обострение отношений с Азербайджаном объясняется в том числе тем, что его президент Ильхам Алиев посчитал Россию ослабленной, раз она не смогла защитить партнера, пишет Newsweek.

Баку в последние годы уже проводит более жесткую политику, установив прочные связи с Турцией и проведя захват Нагорного Карабаха, которому Россия ничего не противопоставила, хотя должна была обеспечить военную помощь Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

В понедельник Алиев, недовольный отсутствием извинений со стороны Путина за сбитый по ошибке в декабре самолет «Азербайджанские авиалинии» потребовал от России публично признать ответственность, наказать виновных, выплатить компенсацию семьям жертв и авиакомпании, а также пригрозил подать на нее в международный суд.

Но конфликт Баку с Москвой объясняется не только этим и облавами на представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, в ходе которых многие задержанные были избиты, причем двое – до смерти. Алиев стал активнее дистанцироваться от Путина после падения Асада в декабре 2024 года, сказал Newsweek Али Керимли, председатель оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана и бывший государственный секретарь. «Он начал понимать, что Россия больше не так сильна, как когда-то считалось», раз не смогла защитить одного из главных своих союзников, пояснил Керимли.

Более того, по его словам, Алиев увидел, как быстро Турция и страны Запада стали заполнять вакуум – причем не только в брошенной Россией Сирии, но и в регионе в целом.

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