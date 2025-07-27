Самолет с Песковым несколько часов не мог вылететь из Москвы из-за атаки дронов

Самолет с Песковым несколько часов не мог вылететь из Москвы из-за атаки дронов3
- 27.07.2025, 20:08
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Пресс-секретарь Путина летел в Санкт-Петербург.
Из-за атаки украинских дронов на Ленинградскую область РФ самолет с пресс-секретарем российского диктатора Дмитрием Песковым несколько часов не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург.
Об этом заявил российский пропагандист Александр Юнашев, который опубликовал видео с самолета, на котором, судя по сообщению, находился сам.
Юнашев утверждает, что самолет должен был взлететь в 9:30, кроме Пескова в нем также находился помощник Путина Алексей Дюмин.
По словам пропагандиста, из-за атаки беспилотников был объявлен план «Ковер» и самолет с Песковым и Дюмином взлетел на два часа позже.
27 июля российскую Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников. Ранее с воздушными атаками такой интенсивности Ленинградская область не сталкивалась.