Украина устроила рекордную по числу дронов атаку на Ленобласть в день приезда Путина в Петербург 27.07.2025, 17:13

В отражении налета дронов принимали участие экипажи Ленинградской военно-морской базы.

Утром 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли масштабную атаку беспилотниками на Ленинградскую область. Всего в регионе, в котором сегодня отмечается день Военного-морского флота (ВМФ) РФ, силами ПВО были сбиты «более десятка дронов» и «еще несколько», отчитался губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Это крупнейшая атака на Ленобласть с начала месяца.

По данным главы региона, фрагменты дронов упали в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА вызвали пожар в частном секторе. Также пораженный беспилотник упал в Кингисеппском районе и в промзоне в Приморске. Кроме того, о взрывах в небе сообщали жители Всеволожского района, Янино, Волосово, Нового Девяткино и Борниц, передают Baza и Shot.

Около 7 часов утра в аэропорту Пулково были введен план «Ковер», сообщила Росавиация. Ограничения длились более пяти часов. По этой причине было задержано свыше 100 рейсов, отмечает Shot. В пресс-службе Пулково в час дня отчитались о работе над «стабилизацией расписания».

«Операционные службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. После открытия воздушного пространства принято и отправлено 13 рейсов. В настоящее время идет активная подготовка самолетов к вылету, пассажиры направляются на посадку. Ситуация в терминале нормализируется, аэропорт работает в штатном режиме», — отметили в аэропорту. Застрявшим в нем пассажирам раздают коврики и воду.

По сообщению Дрозденко, в отражении налета украинских дронов принимали участие экипажи Ленинградской военно-морской базы. В начале июля стало известно, что Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, который должен был состояться 27-го числа, отменен из «соображений безопасности».

Около полудня 27 июля в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге прибыл диктатор РФ Владимир Путин, доложила пресс-служба Кремля. Он проверил учения ВМФ «Июльский шторм», проходивших с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Черного морей, Тихого океана, Балтики и Каспийского моря.

Минобороны РФ в своей сводке не сообщало об уничтожении дронов ВСУ в Ленинградской области. Всего за сутки в российских регионах, по данным ведомства, средства ПВО сбили 3 реактивных снаряда Vampire и 291 дрон самолетного типа.

При этом в прошлый раз крупнейшая по числу БПЛА атака на Ленобласть состоялась 6 июля, когда ведомство отчиталось о сбитии ночью и днем пяти целей. До этого Дрозденко сообщал о налете украинских БПЛА на регион ночью и утром 4 января, когда в регионе ликвидировали четыре дрона.

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