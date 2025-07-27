Дроны атаковали пригороды Санкт-Петербурга

Дроны атаковали пригороды Санкт-Петербурга3
- 27.07.2025, 11:07
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Отменены десятки рейсов, пропал мобильный интернет.
В Ленинградской области РФ сообщают об атаке дронов. Слышны взрывы.
Об этом сообщает ASTRA.
Как сообщают, в районах Гатчина, Всеволожск, Кронштадт и Волосовский заметили движение беспилотных летательных аппаратов.
Местные жители сообщают в чатах, что некоторые дроны, вероятно, были сбиты - они слышали взрывы.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал об угрозе от БПЛА.
Из-за этого петербургский аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправление самолетов.
По данным, было задержано или отменено более 70 рейсов.
Кроме того, местные жители сообщают, что в Санкт-Петербурге после объявления об опасности беспилотников почти прекратил работать мобильный интернет.