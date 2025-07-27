Дроны атаковали пригороды Санкт-Петербурга 3 27.07.2025, 11:07

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Отменены десятки рейсов, пропал мобильный интернет.

В Ленинградской области РФ сообщают об атаке дронов. Слышны взрывы.

Об этом сообщает ASTRA.

Как сообщают, в районах Гатчина, Всеволожск, Кронштадт и Волосовский заметили движение беспилотных летательных аппаратов.

Местные жители сообщают в чатах, что некоторые дроны, вероятно, были сбиты - они слышали взрывы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупреждал об угрозе от БПЛА.

Из-за этого петербургский аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправление самолетов.

По данным, было задержано или отменено более 70 рейсов.

Кроме того, местные жители сообщают, что в Санкт-Петербурге после объявления об опасности беспилотников почти прекратил работать мобильный интернет.

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