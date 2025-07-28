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Глава Еврокомиссии назвала Трампа жестким переговорщиком

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  • 28.07.2025, 2:00
Глава Еврокомиссии назвала Трампа жестким переговорщиком

США и ЕС заключили торговую сделку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним. Видео разговора опубликовал Right Side Broadcasting Network на своем YouTube-канале.

«Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок», — сказала Фон дер Ляйен.

Политики встретились 27 июля. После разговора с главой ЕК Трамп объявил, что США заключили с Европейским союзом торговое соглашение, передает Bloomberg. Президент США назвал эту сделку «крупнейшей».

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