Глава Еврокомиссии назвала Трампа жестким переговорщиком 1 28.07.2025, 2:00

США и ЕС заключили торговую сделку.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним. Видео разговора опубликовал Right Side Broadcasting Network на своем YouTube-канале.

«Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок», — сказала Фон дер Ляйен.

Политики встретились 27 июля. После разговора с главой ЕК Трамп объявил, что США заключили с Европейским союзом торговое соглашение, передает Bloomberg. Президент США назвал эту сделку «крупнейшей».

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