Глава Еврокомиссии назвала Трампа жестким переговорщиком

Глава Еврокомиссии назвала Трампа жестким переговорщиком1
- 28.07.2025, 2:00
США и ЕС заключили торговую сделку.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила переговорные навыки американского президента Дональда Трампа во время беседы с ним. Видео разговора опубликовал Right Side Broadcasting Network на своем YouTube-канале.
«Вы известны как жесткий переговорщик и мастер заключения сделок», — сказала Фон дер Ляйен.
Политики встретились 27 июля. После разговора с главой ЕК Трамп объявил, что США заключили с Европейским союзом торговое соглашение, передает Bloomberg. Президент США назвал эту сделку «крупнейшей».