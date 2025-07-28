Tesla заключила сделку с Samsung на поставку чипов на $16,5 миллиардов 28.07.2025, 15:55

Фото: Charter97.org

Маск пообещал лично оптимизировать производство.

Американский автопроизводитель Tesla и южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics подписали контракт на $16,5 млрд на поставку чипов. Об этом сообщил глава Tesla Илон Маск, отметив, что чипы будут производиться на новом заводе Samsung в Тейлоре (штат Техас). Это соглашение может стать прорывом для убыточного контрактного производства Samsung, пишет агетство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Маска, завод займется выпуском чипов следующего поколения AI6 для Tesla, заменив проект, который сталкивался с задержками. Также он добавил, что Tesla будет участвовать в оптимизации производственных процессов. «Я лично пройду по линии производства, чтобы ускорить прогресс», — заявил Маск. По его словам, сумма $16,5 млрд — это лишь минимальный объем сделки, фактические поставки могут быть значительно выше.

На фоне новости акции Samsung подскочили на 6,8%, достигнув максимума с сентября прошлого года, а акции Tesla выросли на 1,9% в ходе предварительных торгов в США.

Ранее Samsung производила чипы AI4 для системы автопилота Tesla. Новые AI5 чипы будет выпускать TSMC, а AI6 — Samsung, предположительно с 2027 года.

Эксперты отмечают, что сделка станет значимой поддержкой для Samsung, особенно на фоне прогнозируемого 56% падения операционной прибыли за второй квартал и убытков в литейном бизнесе, превышающих $3,6 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com