Трамп заявил, что за 24 часа завершил войну Камбоджи и Таиланда 1 28.07.2025, 18:16

Дональд Трамп

Президент США сообщил, что предотвратил гибель «миллионов людей».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что предотвратил гибель «миллионов людей» в вооруженном противостоянии Камбоджи и Таиланда, завершив этот конфликт за 24 часа. Заявление прозвучало в Шотландии, куда американский лидер прибыл в минувшие выходные с многодневным визитом.

«Это мир. Это была бы очень тяжелая война... Она могла бы продолжаться годами. Миллионы людей могли бы погибнуть. Мы закончили войну — и мы очень этому рады», — сказал Трамп. Трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.

Глава Белого дома отметил, что если бы не он, то в мире помимо конфликта Камбоджи и Таиланда шли бы сейчас еще пять крупных войн между странами — торговыми партнерами США.

«Я сказал: «Я не буду заключать никаких торговых соглашений, пока вы не урегулируете свои разногласия», — объяснил Трамп, как он принудил конфликтующие стороны к переговорам.

Накануне Таиланд и Камбоджа согласились на временное прекращение огня после переговоров, проведенных в Малайзии.

Соглашение о прекращении огня должно вступить в силу с полуночи 29 июля по местному времени (28 июля 19:00 по Минску). Затем, как ожидается, военные конфликтующих стран проведут «неформальную встречу».

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