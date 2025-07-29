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Минобороны признало падение дрона в Минске

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  • 29.07.2025, 11:29
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Минобороны признало падение дрона в Минске

Силовики заявили, что это они сбили БПЛА.

Минобороны Беларуси сообщило о падении дрона в Минске.

«Дежурными силами ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и прекращен полет неопознанной воздушной цели — нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА.

В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича г. Минска», — сообщило Минобороны.

«С учетом этого инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства», — добавило ведомство.

По этому факту проводится проверка.

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