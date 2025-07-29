Мошенники начали использовать Лабубу для обмана белорусов
- 29.07.2025, 13:24
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Как «разводят» людей этим летом.
Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. Выбрали четыре новые схемы, о которых прямо сейчас предупреждают людей белорусские банки, пишет «Точка».
Злоумышленники активно «охотятся» в соцсетях на персональные данные людей и их деньги на банковских картах.
При этом они проявляют прямо-таки изуверскую хитрость, а новые методы обмана запускают буквально каждый месяц.
Рассказываем, с помощью каких приемов преступники теперь выманивают у граждан деньги с их карточек.
Обман с переводом денег
Когда люди отправляют друг другу переводы по банковским картам, деньги нередко уходят не по адресу.
Этими ошибками активно пользуются преступники.
Белинвестбанк пишет, что в стране участились случаи, когда злоумышленники «случайно» переводят деньги на чужую карточку, а затем требуют их возврата.
Банк убеждает не возвращать деньги по просьбе и по инструкции самих отправителей, чтобы не стать участником мошеннической схемы.
Не следует и тратить чужие финансы на личные нужды.
Вместо этого Белинвестбанк предлагает обратиться в службу поддержки финансовой организации и сообщить о поступлении неизвестного перевода.
«Чтобы исправить ситуацию с действительно отправленным по ошибке переводом, нужно использовать официальные запросы в банк. Честный человек не будет при этом агрессивно общаться или угрожать вам», – отметили в Белинвестбанке.
Там порекомендовали не переписываться с незнакомцами, а сразу подавать заявление в милицию.
Тем более это нужно делать в ситуации, когда человеку, получившему «ошибочный» перевод, угрожают или шантажируют его.
Обман со штрафами ГАИ
Для любого водителя получить извещение о штрафе – новость не из приятных.
Но еще неприятнее, если окажется, что оно было «липовым», а уплата пени привела к потере всех денег и сбережений на банковских картах.
Как предупреждает Белгазпромбанк, этим летом мошенники стали отправлять людям в мессенджеры сообщения, где говорится, что граждане нарушили ПДД.
Причем указываются личные данные автовладельца, номер постановления и сумма штрафа, которую следует перевести на конкретный расчетный счет.
«Подлинные оповещения о нарушениях ПДД приходят только в виде СМС-сообщений и только если номер телефона зарегистрирован в системе МВД. Мессенджеры для этих целей не используются!» – отметили в банке.
Там напомнили, что нужно быть внимательными к подозрительным сообщениям и никогда не переводить деньги на неизвестные счета.
Переход по сомнительным ссылкам может привести не только к финансовым потерям, но и к утрате доступа к аккаунтам, установке вредоносного программного обеспечения и компрометации персональных данных.
Обман с популярными товарами
Мир сейчас буквально сходит с ума по таким дизайнерским игрушкам, как Лабубу и Вакуку.
Преступники хорошо знают об этом и используют людскую страсть к модным коллекционным вещам в своих целях.
Как сообщает Банк ВТБ (Беларусь), жулики создают фейковые боты с розыгрышами в соцсетях, где нужны подписки на каналы или личные данные.
В частности, под видом «бесплатной игрушки за отзыв» мошенники просят человека присылать им код из Telegram, который на самом деле дает полный доступ к аккаунту.
Кроме того, жулики могут просто взять предоплату за игрушку, а после проведения платежа навсегда исчезнуть.
Для того чтобы не попасться на удочку мошенников, банк советует никому не отправлять коды из Telegram и других соцсетей, не делать предоплату незнакомцам и вообще не верить в «бесплатный сыр».
Обман с продуктами по акциям
Людям нравится приобретать акционные товары, включая продукты.
Более того, многие белорусы покупают или заказывают с помощью интернет-доставки еду только на скидках, чтобы сэкономить деньги.
Преступники облюбовали и эту сферу.
По информации Сбер Банка, в соцсетях появились поддельные аккаунты, где предлагаются морепродукты по поразительно низким ценам.
Мошенники используют красивую визуальную подачу и обещают быструю доставку, но после оплаты покупатели не получают товар.
«Подобная схема ранее применялась для продажи электроники, одежды, обуви и даже цветов. Теперь фокус сместился на продукты питания, особенно дорогие виды рыбы и морепродуктов», – отмечает Сбер Банк.
Для защиты банк рекомендует проверять репутацию продавцов и читать реальные отзывы, а товары покупать на проверенных платформах и крупных маркетплейсах.
Как и в предыдущем случае, нужно отказаться от предоплат неизвестным лицам и фирмам и платить только при получении заказа. А еще сохранять чеки и подтверждения операций.