На Китай обрушился мощный тайфун Ко-мэй
- 29.07.2025, 14:55
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Много жертв, ситуация накаляется.
Китай столкнулся с разрушительной погодной стихией: проливные дожди, вызванные тропическим штормом, накрыли столицу и восточные регионы страны. Власти сообщают о жертвах, массовой эвакуации и миллиардных убытках, сообщает Bloomberg.
Сильные ливни обрушились на Пекин и восточные регионы Китая, вызвав разрушения, затопления и человеческие жертвы.
По официальной информации, число погибших достигло минимум 30 человек, а более 80 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в окрестностях столицы, в районе Фаншань за 10 часов выпало около 180 мм осадков, тогда как в самом Пекине — порядка 58 мм.
Президент Китая Си Цзиньпин призвал власти на местах срочно усилить меры по обеспечению безопасности, а премьер Ли Цянь признал, что последствия непогоды стали катастрофическими как для людей, так и для инфраструктуры.
Пекинская служба ЧС поочередно объявила сначала красный, а затем желтый уровень опасности. Согласно прогнозам метеорологов, ухудшение погодных условий продолжится.
Под угрозой остаются крупные города, включая Тяньцзинь, Шанхай и Пекин, а также провинции Хэбэй и Фуцзянь, где может выпасть до 270 мм осадков.
Основной причиной бедствия метеорологи называют тропический шторм Ко-мэй, движущийся с юго-востока и набирающий силу.
В Гонконге уже введен черный, максимальный уровень грозового предупреждения, там регистрируют до 70 мм осадков в час. Власти закрыли туристические зоны, приостановили движение транспорта, а из пригорода Миюнь эвакуировали свыше трех тысяч жителей.
По данным государственного информагентства, ущерб от стихийных бедствий в Китае за первое полугодие 2025 года уже превысил $7,5 млрд, причем наводнения остаются основным фактором. Новая волна непогоды, по оценкам экспертов, может значительно увеличить эти убытки.