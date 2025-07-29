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ВСУ сорвали штурм РФ на Запорожье

  • 29.07.2025, 18:17
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ВСУ сорвали штурм РФ на Запорожье

Россияне потеряли значительные силы за несколько часов.

Недавно российская армия пыталась штурмовать Ореховское направление, что в Запорожской области. Однако замысел оккупантов не удался.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас наступление россиян ощущается на всей линии боевого соприкосновения. В частности, недавно на Ореховском направлении враг пошел механизированным штурмом.

«Сначала враг начал давить на наших соседей и недавно тоже пошел механизированным штурмом на позиции 118-й отдельной механизированной бригады с целью прорыва и для того, чтобы зайти в населенный пункт Малая Токмачка», - рассказал Пелых.

Однако замысел россиян провалился благодаря работе аэроразведки, которая заметила заранее это наступление и дальше во взаимодействии всех подразделений враг был уничтожен.

Он отметил, что сейчас оккупанты приходят в себя после разгромного наступления.

«Ведь это не шутки, что в течение нескольких часов они потеряли очень значительную силу... Сейчас враг действует только исключительно в темное или серое время суток», - сказал Пелых.

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