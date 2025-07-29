Когда улучшится погода в Беларуси? 29.07.2025, 21:37

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Синоптики рассказали о ситуации 30-31 июля.

В ближайшие дни южные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты продолжат удерживать в атмосфере над Беларусью неустойчивый характер погоды. И только ближе к выходным с ростом атмосферного давления ситуация начнет улучшаться.

30 июля, по данным Белгидромета, погоду будут определять активные атмосферные фронты от южного циклона. Двигаясь через западные районы Беларуси, он принесет теплые влажные воздушные массы и дождевые, грозовые тучи.

В среду облачно с прояснениями. На большей части страны – дожди, грозы. При грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура в большинстве районов от +15°C до +20°C. С учетом ветра и влажности, по ощущениям, будет немного прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от +16°C в Гродно до +27°C в Витебске. К вечеру температурный фон – от +17°C до +23°C.

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