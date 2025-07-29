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Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

  • 29.07.2025, 23:59
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

Что известно.

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы ударили по аэропорту Израиле. Бен-Гурион йеменские ВС атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели успешную военную операцию, нацеленную на аэропорт Лод (старое название аэропорта Бен-Гурион.— Прим.) в оккупированном регионе Яффо», — заявил господин Сариа (цитата по Al Masirah). По его словам, работа аэропорта после удара «была парализована».

21 июля хуситы ударили по аэропорту и другим четырем объектам в Израиле. «Ансар Аллах» поразили военные объекты в районе Яффо, Ашдода, порт Умм-эр-Рашраш и аэропорт Рамон.

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