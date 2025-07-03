Глава Минобороны Италии заявил о «растущей российской угрозе» 2 3.07.2025, 19:06

Россия может создать военную угрозу для НАТО в ближайшие пять лет.

В течение следующих пяти лет Россия может стать прямой угрозой для НАТО, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая перед законодателями по итогам саммита НАТО в Гааге, передает Reuters.

«Союзники разделяют обеспокоенность по поводу растущей угрозы со стороны России. Нет никаких признаков того, что российское производство будет переориентировано на гражданские цели, даже в случае прекращения огня», — сказал Крозетто.

Крозетто также прокомментировал решение стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Он отметил, что Италия уже предусмотрела определенные бюджетные ассигнования и не планирует перенаправлять ресурсы из здравоохранения или пенсионного обеспечения.

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