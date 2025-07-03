В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад 1 3.07.2025, 20:06

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Из-за угрозы безопасности.

В Санкт-Петербурге отменен Главный военно-морской парад (ГВМП), приуроченный ко Дню Военно-морского флота, который в этом году приходится на 27 июля. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на несколько осведомленных источников. По информации издания, подготовка к параду была прекращена несколько дней назад. В частности, остановлены тренировки пеших расчетов — именно они традиционно завершают торжественные мероприятия на Сенатской площади.

Празднование, как ожидается, пройдет в формате, который был до 2015 года: торжественное возложение венков с участием официальных лиц, народные гулянья и праздничный концерт на Дворцовой площади. При этом власти пока официально не объявляли об отмене ГВМП, но и о его проведении не сообщалось, подчеркивает «Фонтанка».

Главный военно-морской парад в Петербурге впервые прошел в 2017 году — в новом, масштабном формате, который был протестирован годом ранее. В 2016 году из ремонта вернулся крейсер «Аврора», тогда же отмечалось 320-летие российского ВМФ, и Санкт-Петербург стал центральной площадкой празднования — при участии Владимира Путина.

В 2024 году Путин также присутствовал на параде, приуроченном ко Дню ВМФ. Позже российский МИД заявил, что Украина якобы готовила атаку на это мероприятие. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, министр обороны России Андрей Белоусов, также принимавший участие в параде, лично звонил тогдашнему главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы убедить его повлиять на Киев и не допустить удара по территории России в день проведения парада. Рябков утверждал, что Остин был крайне удивлен услышанным, но отнесся к информации со всей серьезностью. После этого, как рассказал замглавы МИД, Вашингтон якобы связался с украинской стороной и попросил воздержаться от проведения намеченной атаки.

О возможной украинской атаке в День ВМФ также писала The New York Times со ссылкой на собственные источники. Однако, как указывало издание, нельзя с уверенностью утверждать, что Украина действительно планировала такую операцию.

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