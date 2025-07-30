Умер израильский актер из «Рэмбо III» 30.07.2025, 3:34

Алон Абутбул

Алон Абутбул почувствовал себя плохо после купания в море.

Израильский актер и режиссер Алон Абутбул, известный по ролям в «Рэмбо III», и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», умер в возрасте 60 лет, сообщили Ynet и The Times of Israel.

По словам очевидцев, Абутбул купался в море на пляже недалеко от Неве-Яма в Израиле. Когда он выбрался из воды, то сказал присутствующим, что плохо себя чувствует, а потом потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия медики сделали ему искусственное дыхание. Они боролись за его жизнь более часа, но Абутбул так и не пришел в себя, сообщила спасательная служба. Врачи констатировали смерть.

Абутбул родился 1965 года в городе Кирьят-Ата на севере Израиля. Он окончил художественную школу Тельма Йеллин в Гиватаиме, после чего начал актерскую карьеру в израильском кино.

Актер получил международную известность благодаря роли в американском боевике «Рэмбо III». В 2000 году он был признан «Актером десятилетия» на Хайфском международном кинофестивале.

Абутбул снялся в таких кинокартинах, как «Мюнхен», «Совокупность лжи», «Падение Лондона» и «Неоспоримый 4».

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